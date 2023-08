Tariffe agevolate sui mezzi pubblici At vuole più soldi, Comune in campo "Pronti ad aiutare gli universitari"

di Rossella Conte

"L’attuale convenzione con Autolinee Toscana, valida solo per l’anno accademico 2022-23, è in scadenza. Non è sostenibile stipulare una nuova convenzione alle stesse condizioni e modalità precedenti: per questo l’Università sta lavorando a cercare soluzioni per garantire ugualmente il sostegno alla mobilità dei propri studenti, insieme agli altri enti pubblici che hanno sottoscritto la convenzione e quindi Azienda Regionale per il Diritto allo Studio universitario, Comune e Regione".

Questo l’impegno dell’Ateneo davanti ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell’Ateneo incontrati ieri mattina. Poche ore dopo, i portavoce delle diverse liste, hanno avuto un ulteriore tavolo con il Comune che si è reso disponibile a incrementare il proprio contributo per concorrere a colmare l’aumento richiesto da Autolinee per la prosecuzione della convenzione relativa al trasporto pubblico per gli studenti universitari.

Concetto ribadito dagli assessori alla Mobilità Stefano Giorgetti, all’Università Titta Meucci e alle politiche giovanili Cosimo Guccione. "Per il prossimo anno accademico - hanno spiegato gli assessori -, At ha chiesto un incremento di circa 500 mila euro per proseguire la convenzione, che ad oggi l’ateneo non ha accolto. Noi siamo disponibili a partecipare a questo aumento di costi incrementando il nostro contributo. Tornare indietro su questa iniziativa sarebbe una sconfitta: il nostro obiettivo è trovare una soluzione capace di rendere il trasporto la scelta migliore per gli studenti fiorentini".

Intanto tra le rappresentanze studentesche continuano a montare le polemiche sul mancato rinnovo dell’agevolazione studente Unifi.

La convenzione, che permette l’accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico nell’area urbana per gli studenti, scadrà il 20 settembre. "Non si può arrivare a fine agosto senza nessun progetto univoco" dice Gaia Moretti, portavoce della lista Csx. La raccolta firme dal titolo "#nonlasciateciapiedi" lanciata martedì da Azione Universitaria ha raggiunto in sole 24 ore ben oltre 1.000 sostenitori. Jacopo Terralavoro ribadisce: "Il costo della vita è aumentato per tutti e purtroppo alcuni attori istituzionali non ci stanno difendendo dalla piaga dell’inflazione, anzi scaricano su di noi i vari costi aggiuntivi con un aumento delle tariffe della mensa in un momento in cui fare la spesa per generi alimentari costa molto di più rispetto al passato e un aumento dei trasporti: siamo passati da un costo annuo di 48 ad uno di 280 nell’arco di tre anni". Autolinee ribadisce di essere "sempre disponibile a lavorare con tutti gli enti e istituzioni per promuovere l’uso del mezzo pubblico e trovare soluzioni".