Tariffa sui rifiuti Nuovi incontri con i cittadini

Nuovi appuntamenti, a Lastra a Signa, per spiegare a cittadini e aziende il funzionamento della Taric, la tariffa corrispettiva sui rifiuti. A promuoverli è l’amministrazione comunale in accordo con Alia Servizi Ambientali SpA. L’incontro previsto per il 18 maggio è stato rinviato a data da definire. Si terrà invece quello del 25 maggio (ore 18.30) nella sala parrocchiale della chiesa di Brucianesi. Agli appuntamenti interverranno il sindaco Angela Bagni, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e l’assessore al bilancio Massimo Lari insieme a rappresentanti di Alia. Il nuovo sistema tariffario premia gli utenti più virtuosi nella separazione dei rifiuti: è composto da una quota fissa, collegata alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile basata sulla misurazione di tutti i conferimenti dei rifiuti.