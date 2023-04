Tariffa corrispettiva sotto esame Ecco gli incontri per chiarire i dubbi

Prosegue il percorso di Lastra a Signa verso la tariffa corrispettiva (Taric) che prevede pagamenti ridotti e sconti per chi differenzia meglio e maggiormente i rifiuti. Proprio in vista delle modifiche, l’amministrazione comunale, in accordo con Alia Servizi Ambientali SpA, sta organizzando una serie di incontri pubblici per confrontarsi con i cittadini e rispondere a dubbi e chiarimenti. Il secondo si terrà oggi pomeriggio (ore 18.30) a Malmantile, al circolo La Sportiva. Gli altri saranno il 4 maggio alle 18.30 a Ginestra Fiorentina al circolo Mcl, l’11 maggio alle 18.30 a Porto di Mezzo al teatrino parrocchiale e il 18 maggio alle 21 in Comune.

Ma come sta procedendo il passaggio alla tariffa corrispettiva? Al momento, su un totale di 9.077 utenze registrate sul comune di Lastra a Signa oltre 6.300 sono in possesso del kit per l’attivazione della tariffa corrispettiva. È stato quindi gestito più del 70% delle utenze, di cui il 42% con consegna a sportello e il restante a 27% circa con spedizione a domicilio. Per maggiori dettagli è disponibile anche una pagina sul sito di Alia, all’indirizzo https:www.aliaserviziambientali.ittariffa-corrispettiva. La nuova tariffa sarà composta da una quota fissa, collegata alla superficie dell’immobile, e da una variabile basata sulla misurazione dei rifiuti. Il conferimento delle frazioni differenziate (organico, carta e cartone e imballaggi) resterà gratuito e senza limiti, ma servirà a stabilire l’accesso a eventuali premialità in fattura. Il calendario delle raccolte a domicilio non subirà variazioni. La frazione non differenziabile continuerà invece a essere destinata al cassonetto stradale che sarà dotato di una chiavetta intelligente, per rilevare i conferimenti. La raccolta del vetro infine resterà libera e a campana stradale. Le prime fatture Taric arriveranno alla fine del primo semestre 2023.

Lisa Ciardi