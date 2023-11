Tari Malcontento delle aziende: "Tariffa corrispettiva incongruente"

Nuova tariffa corrispettiva per i rifiuti: in Mugello la Taric l’applicano i Comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo, ora sono arrivate le bollette e per le aziende è stata una brutta sorpresa. Lo denuncia Massimo Capecchi, presidente CNA Mugello: "La tariffa corrispettiva, sulla carta, è il metodo migliore perché è tarata sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. La sua applicazione, però, almeno in questa prima fase, sta portando a enormi incongruenze che le imprese stanno pagando a caro prezzo". CNA porta esempi concreti: "Un’impresa di serramenti di 192 mq ha pagato a Scarperia, per i primi sei mesi di Taric, 3.101 euro rispetto a 589 sborsati di Tari per l’intero 2022. Un elettricista, 72 mq a Borgo San Lorenzo, ha speso in Taric 1.145 euro rispetto ai 394 dell’intero 2022 di Tari. A un’officina meccanica di Borgo, 1400 mq, sono stati imputati per i primi sei mesi di quest’anno 13.864 euro di Taric a fronte di 6.804 euro annuali di Tari. Si tratta di aumenti rispettivamente del 954%, del 481% e del 307%." Secondo Capecchi alla base "c’è un pesante difetto di comunicazione: le imprese non sono state informate sui calcoli, o lo sono state molto sommariamente. Inoltre, stiamo rilevando che, talvolta, il sistema di rilevazione elettronico non funzioni". Nello specifico, CNA critica il silenzio o le spiegazioni poco chiare "circa le dimensioni dei bidoncini di raccolta indifferenziata che non hanno evidenziato come sia la capienza del contenitore a determinare la tariffa, invece che l’effettiva quantità di rifiuti stoccati al suo interno". E vengono addebitati due svuotamenti al mese di indifferenziata, mentre, se non si espone mai l’organico , si viene penalizzati. Così CNA, annuncia Capecchi, ha "convocato il presidente di Alia e i sindaci al fine di individuare soluzioni".

Paolo Guidotti