Tari La polemica di Uniti per Signa "Nuova stangata per i cittadini"

Arrivano le nuove tariffe Tari e scatta la polemica di “Uniti per Signa”, che parla di stangata. "Durante l’ultimo consiglio comunale – si legge nella nota di Gianni Vinattieri e Simone Lulli di Ups – sono state approvate a maggioranza le tariffe Tari 2023: una nuova e ulteriore stangata di 5.121.558 euro per le casse di cittadini, famiglie e attività produttive signesi, che vedranno un incremento del 7% circa, pari a 230mila euro. Il tutto fronte di un servizio inefficiente in termini di frequenza dei passaggi di raccolta, numero e integrità dei cassonetti, decoro urbano, spazzamento e lavaggio strade che pesa sull’importo complessivo per 560mila euro. Ultima nota dolente, il netto calo degli incassi Tari del 2022 rispetto agli accertamenti (circa il 50%); con il conseguente ricarico dei costi su coloro che non evadono. In sintesi, in un Comune che da anni presenta una delle tariffe Tari più alte della provincia di Firenze si procede a un ulteriore aumento senza alcun miglioramento di un servizio considerato non adeguato alle esigenze dei cittadini e del territorio".

Quindi Ups riepiloga le varie problematiche che caratterizzano la gestione dei rifiuti nella Regione, nell’Ato Toscana centro e a Signa in particolare. "Nel 2019 la Tari ammontava a circa 4.100.000 euro – dichiarano Vinattieri e Lulli – già alta rispetto agli altri Comuni, ma lontana dai livelli attuali. Nel 2020 la giunta signese ha deliberato un aumento rispetto all’anno precedente di 270mila euro da distribuire nel triennio 2021-2023. Nel 2021 l’Ato Toscana Centro ha approntato il piano economico finanziario sfruttando al massimo il margine di aumento della tariffa imposto da Arera ed elevandola del 6,7% rispetto al 2020. Nel 2022 l’aumento della tariffa è stato del 7,5%. Infine, come già detto, nel 2023, c’è stato un ulteriore aumento del 7% circa".

Lisa Ciardi