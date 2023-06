Tari Cna: "Servono tariffe uniformi"

di Sandra Nistri

Cna protesta per l’aumento della Tari nei Comuni della Piana fiorentina chiedendo alle amministrazioni comunali di Sesto, Calenzano, Campi e Signa di cercare di uniformare tariffe a volte diversissime per aziende con sedi, magari, a pochi metri di distanza ma in due distinti territori comunali.

I dati non sono certo favorevoli per le imprese con un 6% in media di aumento della tassa sui rifiuti nella Piana. Qualche esempio: per ristoranti e trattorie, +7,78% a Sesto, +7,21% a Calenzano e + 7,16% a Signa rispetto ad un anno fa; per carrozzerie, autofficine e elettrauto, +6,64 a Sesto, +6,49% a Calenzano e +7,22% a Signa; per estetisti e parrucchieri, +4,82% a Sesto, +6,37% a Calenzano e +7,15% a Signa.

Resta l’incognita di Campi Bisenzio che non ha ancora deliberato le tariffe. Aumenti – secondo Cna – non improvvisi, ma che ormai seguono da anni un trend consolidato: negli ultimi cinque anni si va da un minimo del 4.03% per i bar di Calenzano al massimo del 20,09% per i ristoranti di Sesto.

"Si continua, anno dopo anno, a non avere alcuna visione del futuro – sottolinea Paolo Conti, presidente di CNA Piana Fiorentina – e, a fronte dell’assenza di un piano rifiuti una volta per tutte adeguato alle esigenze della nostra regione, scattano gli aumenti Tari come quelli stabiliti dai Comuni della Piana Fiorentina. Quello che le imprese chiedono, invece, è una diminuzione dei costi, pena la perdita di competitività del nostro sistema economico. L’aumento dei costi si riverserà sul prezzo dei prodotti e servizi offerti dalle imprese senza che, per questo, le stesse possano godere di una crescita degli introiti. Per non parlare dell’utile netto di 22,4 milioni di euro attestato dal bilancio consuntivo 2022 di Alia che, almeno in parte, avrebbe potuto essere utilizzato per non gravare sui bilanci di famiglie e imprese. Ci auguriamo che almeno Campi Bisenzio non ratifichi l’ennesimo aumento".

L’associazione di categoria torna anche a chiedere un nuovo Piano dei Rifiuti che punti sulla scelta della termovalorizzazione "cui ricorrere – prosegue Conti – al netto dei recuperi dell’economia circolare e di un’adeguata raccolta differenziata". Infine Cna chiede anche uniformità delle tariffe su tutta l’area metropolitana prendendo a riferimento le tariffe più basse dei comuni più virtuosi.