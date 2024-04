Tari alle stelle Monta la polemica: "Il porta a porta? Servito a nulla"

Anche a Figline e Incisa le bollette Tari stanno riservando brutte sorprese con aumenti consistenti. Per Fratelli d’Italia è tutta colpa della Regione, "che ha commesso alcuni errori di programmazione non avendo realizzato gli impianti di smaltimento necessari, come ha ammesso il sindaco Giulia Mugnai in consiglio comunale – critica Enrico Venturi, responsabile territoriale FdI -. Ha dunque sottolineato il fallimento politico del suo partito e spiegato che, a suo dire, il porta a porta non deve servire a comprimere il costo dei rifiuti, ma ridurre gli aumenti già determinati dalla Regione. Ci avevano promesso risparmi". Secondo Venturi questo sistema di raccolta "costa più di qualsiasi altro. Chi si impegna a farlo, riceve solo salassi". Replica Mugnai: "Consapevoli che è un problema importante, non dipende da bandiere politiche – dice il sindaco -. Coinvolge tutti i Comuni, alcuni più del nostro, per il costo complessivo del servizio. Come amministrazione abbiamo fatto il possibile per contrastare gli aumenti, con agevolazioni a aziende, enti e famiglie fragili. Il ‘porta a porta’ ha garantito un contenimento delle tariffe e siamo sempre stati chiari: la carenza degli impianti ci obbliga a portare i rifiuti fuori dalla Toscana facendo lievitare le spese di smaltimento. Proprio per questo abbiamo scelto di aderire alla Multiutility, per realizzarli anche nella nostra regione".