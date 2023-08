Firenze, riposizionata in Oltrarno la targa del partigiano Aligi Barducci

Firenze, 4 agosto 2023 - Durante la festa della Fiom, un incidente era stato provocato inavvertitamente. Un camion aveva urtato e danneggiato la targa in onore del partigiano Aligi Barducci detto ‘Potente’. Ma questa storia ha avuto un lieto fine, perché ora la targa è tornata in bella mostra al circolo della Rondinella. “Oggi hanno terminato il lavoro – spiega Stefano Marmugi -. Hanno rimesso a posto targa e palo. Gli operai, inavvertitamente, smontando la festa della Fiom a fine giugno, avevano urtato con un camion proprio il punto dove c’era la lapide, che era caduta in terra e si era frantumata. Per noi era fondamentale che fosse rimessa entro l’8 di agosto, giorno in cui ricorre la liberazione dell’Oltrarno. L’11 agosto è il giorno in cui è stata liberata Firenze. Ha rimesso tutto a posto l’azienda che aveva gli stand e di cui il camion faceva parte: ha previsto marmo, palo, telaio nuovo. La Fiom si è data da fare fin da subito e l’Anpi Firenze ha collaborato. Per una data così importante, tutto l’Oltrarno ritrova dunque la targa del suo comandante partigiano principale nel giardino a lui dedicato. È un segno importantissimo. Più avanti c’è un altro giardino dedicato al partigiano Silvano Sarti, insomma l’Oltrarno partigiano ritrova la sua completezza di memoria nel riposizionamento della targa al comandante Barducci detto potente”.

