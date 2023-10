FIRENZE

Il commercialista fiorentino Gianni Tapinassi è il nuovo presidente di Mercafir, la partecipata del Comune di Firenze. Stamani, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si è provveduto al rinnovo del Cda: oltre a Tapinassi (che subentra a Giacomo Lucibello), è stato confermato come vicepresidente Lorenzo Boccaccini, mentre Rossella Magini è stata eletta consigliera di amministrazione. "Al nuovo Cda l’amministrazione comunale augura buon lavoro - ha detto l’assessore alle partecipate Giovanni Bettarini -. Con il nuovo Cda lavoreremo insieme nei prossimi mesi per i tanti temi legati allo sviluppo dell’azienda e della città. A Giacomo Lucibello e a Laura Materassi vanno i ringraziamenti da parte dell’amministrazione per l’importante lavoro svolto fino ad oggi nella società". "Il consiglio di amministrazione – ha dichiarato Tapinassi - intende porre le sue energie e le sue competenze tecniche e professionali al pieno servizio della società, con lo scopo di preservarne la solidità patrimoniale e finanziaria e la redditività, ma anche la capacità di creare valore per gli stakeholders e l’attitudine a ‘fare rete’ sul territorio; una delle priorità del nostro mandato sarà inoltre quella di indirizzare e assecondare, in accordo con le indicazioni degli organi di governo politico, i piani di sviluppo e valorizzazione dell’area Mercafir, che rappresenta uno degli snodi su cui corre il futuro della nostra città". "Sono onorato, questa azienda è un simbolo di Firenze", ha concluso.

Niccolò Gramigni