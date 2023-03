Tanti ostacoli sulla strada della crescita

Cosimo

Ceccuti

Nella nostra infanzia, nell’immediato dopoguerra, si giocava a campana per strada, in qualche spiazzo del quartiere, o andavamo a tirare calci al pallone all’oratorio. Si aveva poco, rispetto agli odierni coetanei, privi dei loro smartphone, ma eravamo meno soli. Sono venuti a mancare centri di aggregazione, dal conversare coi familiari al trascorrere insieme attività ricreative. Eravamo tanto più numerosi, con due o più fratelli o sorelle per famiglia; i "figli unici" rappresentavano un’assoluta rarità. La scuola con tante sezioni, popolata fino a trenta alunni per classe: attualmente neppure la metà e si combatte per evitare gli "accorpamenti" che cancellano la tradizione, l’orgoglio di appartenenza a gloriosi istituti. Non avevamo nessuna sudditanza psicologica da strumenti irrinunciabili della tecnologia moderna, che tendono però ad isolare i nostri giovani, in una diversa forma di socializzazione, priva del rapporto umano diretto, con conseguenze inquietanti di giorno in giorno sotto i nostri occhi. La gioventù del nostro tempo non è meno capace della nostra. Al contrario. La precocità dei bambini è inconfutabile, l’adolescenza tuttavia è divenuta più traumatica. La pandemia, ha lasciato conseguenze non ancora superate. Si pensi all’aumento degli attacchi di panico fra ragazzi in difficoltà perfino a restare in classe. Crescono, per cause molteplici, gli abbandoni del percorso scolastico; la violenza, il "regolamento dei conti" per i motivi anche "futili", alimenta le cronache dei giornali. Occorre recuperare, il dialogo, il confronto, in un contesto comune, dando vita a un laboratorio permanente, dove tutti lavoriamo in sintonia per un unico obiettivo: capire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la crescita sana e serena dei nostri giovani. Il futuro è nelle loro mani. Cosimo Ceccuti