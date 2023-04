Tanti musei aperti per la festa del lavoro

Il Primo maggio alla scoperta dell’arte di Firenze. Tanti musei saranno aperti al pubblico. Ma in occasione della festa dei lavoratori i luoghi d’arte statali non saranno gratis, come successo per la Liberazione. Dopo i 100mila visitatori registrati nel ponte del 25 aprile agli Uffizi, si prevede un altro weekend da tutto esaurito. Il Primo maggio gli Uffizi sono aperti dalle 8,15 alle 18,30. Stesso orario per Boboli il cui biglietto include anche il Giardino Bardini (10-19). Aperta la Galleria dell’Accademia (8,15-18,50) ma non Palazzo Pitti. Accessibili il Bargello (8,15-18,50), le Cappelle Medicee (8,15-18,50) e il Museo di Palazzo Davanzati (8,15-13,50). Tra le strutture statali, poi, porte aperte al Museo Archeologico (8,30-14), il museo di San Marco (8,15-13,50), il Chiostro dello Scalzo (8,15-13,50) e i cenacoli di Sant’Apollonia e San Salvi (8,15-13,50). Per i musei civici, è possibile visitare il Museo di Palazzo Vecchio (9-19, la Torre di Arnolfo chiude alle 17), il Novecento (11-20), il Museo di Santa Maria Novella (9,30-17,30), la Cappella Brancacci (10-17, su prenotazione) e la Fondazione Salvatore Romano (10-17). Turisti e cittadini possono scoprire le bellezze della Casa di Dante (10-18) e della Casa Buonarroti (10-16,30) ma anche Palazzo Strozzi dove è in corso la mostra "Reaching for the Stars" (10-20) e gli Innocenti dove è allestita la mostra "Escher" (9-19).

Porte aperte alla Sinagoga e Museo Ebraico (10-17,30), alla Collezione Roberto Casamonti (11,15-19), ai musei Galilei (9,30-18), e Ferragamo (10,30- 19,30) e al museo del treno Hzero (10-19). Non mancano poi le mostre-mercato come quella dedicata all’artigianato alla Fortezza da Basso (10-20). All’Orticoltura c’è la mostra dedicata ai fiori (9-19,30 con ingresso gratuito). Per gli amanti dei fiori, poi, è possibile visitate il Giardino dell’Iris (10-18).

Barbara Berti