Tante occasioni nella distribuzione

La grande distribuzione offre, in qualsiasi momento dell’anno, numerose opportunità di lavoro, sia a tempo indeterminato che a termine, full o part time. Il Gruppo Tosano sta cercando personale per la nuova apertura di un punto vendita a Calenzano, che sostituirà il precedente Carrefour, e per questo organizza due giornate di selezione, il 14 e 15 gennaio all’Hotel Delta Florence, dalle 10 alle 18. Tra le figure ricercate: addetti ai reparti freschi, alla cassa, alle pulizie e alla vigilanza armata. Il gruppo, sempre per la nuova apertura alle porte di Firenze, ricerca inoltre un direttore di di punto vendita. Per informazioni e per partecipare al recruiting day: tosanojob.com.

Anche Esselunga assume. Per il supermercato di Sesto Fiorentino, che riaprirà ad aprile 2025, è vacante un posto come addetto service desk, mentre a Livorno si cercano addetti alle vendite, posizione riservata a persone appartenenti alle categorie protette. La catena della grande distribuzione seleziona anche un responsabile parafarmacia a Carrara ed un farmacista ad Arezzo. Per candidarsi: esselungajob.it.

Unicoop Tirreno ricerca capi negozio, addetti ai reparti gastronomia e ortofrutta, e capi reparto per generi vari, gastronomia, macelleria e ortofrutta, da inserire nei suoi supermercati. Le candidature possono essere inviate tramite il sito www.coop.it/lavora-con-noi.

Infine, è alla ricerca di personale Unicoop Firenze, sia per i punti vendita sia per la sede operativa. Tra le offerte di lavoro più recenti, si segnalano: uno specialista nella gestione del patrimonio immobiliare, uno specialista dell’archivio digitale e farmacisti per i supermercati di Firenze. Tutte le posizioni aperte e le modalità di candidatura sono disponibili su unicoopfirenze.altamiraweb.com.