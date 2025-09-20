Tango travolgente. Rocío Molina. Tutti gli eventi

Stasera (ore 21) alla Pergola, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, è in programma uno degli eventi di punta del Festival Fabbrica Europa. Rocío Molina, Leone d’Argento alla Biennale Danza di Venezia 2022, figura tra le più rivoluzionarie del flamenco contemporaneo, presenta in prima nazionale ’Vuelta a uno’. Per la prima volta a Firenze, Molina - accompagnata dal chitarrista Yerai Cortés con il quale istaura un dialogo serrato, sorprendente, giocoso, talvolta irriverente - mostra con potente forza espressiva una lotta, un ritorno a ciò che è vivo, all’euforia, al piacere. L’anima cerca di fuggire, di elevarsi e diventare Uno con il tutto. Nella loro estasi non ci sono emozioni celate alla vista: ci sono il superamento dei limiti, la perdita di equilibrio, l’abbandono della razionalità. I suoni si moltiplicano, mutano, trascinano verso una sorta di delirio: l’onda d’urto di una danza inarrestabile, divorata da un implacabile impulso creativo. Un movimento incessante attraversa tutte le fasi del piacere con un’urgenza che la pelle a stento riesce a contenere.

Sempre nell’ambito del Festival domani, (ore 20) al Teatro Cantiere Florida va in scena ’Maldonne’ della giovane coreografa francese leïla Kz che rivela e veste le fragilità, le ribellioni e le molteplici identità indossate da cinque danzatrici per restituire un potente affresco dell’universo femminile. Altra prima nazionale: oggi e domani (ore 18) al Parc delle Cascine Megumi Eda presenta ’Fish άɪ lens’, una performance multidisciplinare con musica dal vivo di Kazuhisa Uchihashi, un caleidoscopico autoritratto raccontato attraverso il movimento, la memoria e un tocco di ironia. Infine, domani (ore 21) al Museo Marino Marini appuntamento con Demetrio Castellucci e Massimo Pupillo per presentare la musica di ’Sleep Technique’.