Tampona auto e poi si dilegua Rintracciato in carrozzeria

Un sestese di 37 anni è stato denunciato dalla Polizia municipale per essersi allontanato senza prestare soccorso agli occupanti di un’auto che aveva tamponato. Il fatto risale al 23 maggio: intorno alle 9 del mattino una Ford Fiesta con due persone a bordo era stata tamponata da un veicolo non identificato in via dell’Osmannoro. Il conducente, sceso dal mezzo, dopo avere porto le scuse agli occupanti rimasti lievemente feriti nell’urto, si era però allontanato. La Municipale, intervenuta sul posto, aveva avviato le indagini, arrivando ad individuare, controllando le autofficine della zona, una Lancia Ypsilon con caratteristiche simili a quelle descritte dai feriti e con danni nella parte anteriore compatibili con quelli causati alla Fiesta. Gli agenti sono così potuti risalire alla proprietaria del veicolo che ha riferito, però, di averlo prestato a un conoscente, che raggiunto è stato segnalato per omissione di soccorso stradale e lesioni colpose.