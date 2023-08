Tamburi a Fiesole: Drum Circle a Montebeni per liberare energia creativa

Domani alle 17.30 in via Pontanico 18A, sotto Montebeni, il Teatro Solare propone Drum Circle, evento ritmico di comunità in cui diverse persone si ritrovano insieme a suonare tamburi e percussioni varie, per liberare la propria energia creativa e condividerla con gli altri. A coordinare il gruppo sarà Michele Andriola, batterista, musicista e insegnante che dal 2018 porta avanti anche questa pratica. Per partecipare non serve la prenotazione ma è gradita un’offerta libera. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Pontanico Kerigma, che in questa sede organizza da tempo un centro estivo, rivolto a tutta la comunità e in particolare alle famiglie con fragilità.

Con questa settimana si conclude intanto il primo periodo di Campi Solari (foto), iniziati il 12 giugno alla nuova sede detta Stallina al Mulinaccio nella Fattoria di Maiano che quest’anno si è diventata Tortuga per il grande gioco dei pirati. L’attività del Teatro Solare riprenderà a settembre a Pontanico con due turni speciali, uno rivolto agli adolescenti (11-14 anni) in forma residenziale e il secondo ai bambini della primaria (7-11 anni) negli ultimi quattro giorni prima dell’inizio della scuola.

D.G.