Firenze, 31 luglio 2021 - Nuova manifestazione non preavvisata a Firenze contro il green pass. Come già sabato 24 luglio, anche oggi pomeriggio il presidio si è svolto in piazza della Signoria. Secondo la questura si sono radunate circa 400 persone. I manifestanti si sono mossi dalla piazza in una sorta di corteo per dirigersi verso il Duomo, arrivando poi in piazza della Repubblica e quindi tornando indietro. La Digos ha identificato una trentina di partecipanti: saranno denunciati per manifestazione non preavvisata. Chi non portava la mascherina sarà multato. Era presente la polizia scientifica per filmare e identificare i partecipanti.

