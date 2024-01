“Talenti e capitali” in fuga dall’Italia. Il fenomeno nel libro dei ricercatori Paleari e Brioschi

Firenze, 19 gennaio 2024 – “L’Italia è tra i maggiori donatori di ricercatori che si sono formati nel proprio paese e successivamente trasferiti all’estero. Negli ultimi dieci anni, i giovani ricercatori di età compresa tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l’Italia ammontano a 239.000 a fronte di soli 82.000 ingressi: abbiamo esportato una città di talenti formati ai massimi livelli”.

È questo il grido di allarme lanciato dai ricercatori Stefano Paleari – già rettore dell'Università di Bergamo e presidente CRUI dal 2013 al 2015 – e Francesco Brioschi nell’introduzione del libro “Talenti e capitali. Simul stabunt, simul cadent”, presentato nell’Aula Magna dell’Università di Firenze oggi, venerdì 19 gennaio.

Il volume, composto da dieci articoli di studiosi e operatori di spicco nel panorama economico italiano, approfondisce la relazione fra due fenomeni che da anni penalizzano il nostro Paese: la fuga dei capitali e la fuga di giovani talenti. “Non si può parlare di capitale finanziario senza considerare il contributo del capitale umano e viceversa – scrivono ancora gli autori – […] Se si investono risorse pubbliche per formare il capitale umano e quest’ultimo si sposta all’estero, non si ottiene la gran parte dei benefici attesi”. Nel testo gli autori prendono in considerazione questi due aspetti, essenziali per la costituzione di imprese innovative ed efficienti, e offrono una prospettiva non convenzionale e stimolante del sistema economico.

Dopo i saluti della rettrice Alessandra Petrucci, si è tenuto il dibattito moderato dalla giornalista de “La Nazione” Erika Pontini, capocronista della cronaca di Firenze, con, oltre agli autori, il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, il direttore della Fondazione CR Firenze Gabriele Gori, il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, il presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi, l’ex rettore dell’Ateneo fiorentino Alberto Tesi, la rettrice della Scuola Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti, l'ex rettore dell'Università di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini e il presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi.