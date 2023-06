Talent Show a Barberino Tavarnelle, vincono Tommaso Dantini, Vanessa Cordaro e Sara Checchucci

"Quasi uguale show" per tre giorni ha dato voce alle star locali in occasione della sagra dell’Ortica alla Sambuca. Organizzata dalla Pro Loco col patrocinio del Comune, la finale ha visto la vittoria, per la sezione gruppi, gli studenti universitari Tommaso Dantini, Cosimo Merli e Lorenzo Morganti che hanno interpretato il brano "Mille". Per la sezione giovani hanno vinto Vanessa Cordaro, somigliante a Britney Spears con "Baby One More Time" e Sara Checchucci che ha interpretato "Bellissima" di Annalisa. La giuria era composta da Alessandro Raspollini, Michela Piccirillo, Michele Morandi , il sindaco David Baroncelli e Sofia Baldini. Il talent show è stato ideato da Damiana Fusi, Elena Burroni, Alessandra Fanfani, Angela Campolmi, Manila Bondi, Monia Checchucci e Mariacristina Ninci. Hanno presentato Lapo Taiti e Marco Raspollini.