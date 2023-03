Tagliano alberi sbagliati Ma vengono scoperti: multati e denunciati

Taglio boschivo irregolare scoperto dai Carabinieri forestali di Palazzuolo Sul Senio, che sono intervenuti per accertamenti su un cantiere forestale in località Gamberaldi nel Comune di Marradi. Dalle verifiche condotte è emerso che nel bosco, costituto da un ceduo di carpino nero ed orniello con specie quercine, durante le operazioni di taglio erano stati rilasciati per la maggior parte polloni di carpino di ridotte dimensioni. Mentre dovevano rimanere a dote del bosco le piante delle specie quercine. I militari hanno appurato difformità rispetto ai permessi rilasciati dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello. Sarebbero state infatti tagliate le matricine di migliore sviluppo e conformazione (anche 89 di specie quercine che dovevano rimanere in piedi) La ditta che ha eseguito l’intervento ed il proprietario sono stati denunciati a causa di queste operazioni (il titolare della ditta anche per aver venduto il legname così ottenuto). In applicazione della legge regionale di riferimento è stata inoltre emessa una sanzione amministrativa, connessa al reato, di 3.229 euro.

Nicola Di Renzone