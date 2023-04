Tagliaferri: "Un centro di ’detenzione’ a Campi? Non è accettabile"

"Il ministro Salvini e la Lega stanno ricattando la Toscana e lo fanno a spese dei cittadini di Campi". Così tuona Andrea Tagliaferri, candidato sindaco di Campi, sostenuto dalle liste Sì Campi a Sinistra, Fare Città, Sì Parco della Piana-No aeroporto e Movimento 5 Stelle, commenta le ultime dichiarazioni del ministro. L’oggetto del contendere è il Cpr che secondo Salvini "ogni Regione dovrà avere il suo" e in Toscana avanza sempre più l’ipotesi Campi per realizzare un centro rimpatri. Per Tagliaferri, però, "i Cpr sono centri di detenzione per persone che non hanno commesso alcun reato, se non quello di voler dare a loro stesse e alle loro famiglie la possibilità di un futuro migliore – dice il candidato sindaco –. Non si tratta di delinquenti, ma di persone in fuga dalla miseria e dalle guerre spesso provocate dalla foga belligerante dell’occidente. Rinchiuderle in un centro di detenzione, per aver violato una delle peggiori leggi dell’occidente, la Bossi-Fini, è vergognoso e io non voglio che la mia città sia complice di questo schifo".

Per Tagliaferri le priorità di Campi sono altre. "Campi ha bisogno di infrastrutture degne di una città di quasi 50 mila abitanti e di investimenti produttivi, mirati alla creazione di occupazione di qualità, oltre che di uno sviluppo urbano che la rende finalmente viva e vivibile". Tagliaferri ‘invitando’ "il candidato sindaco della Lega" a esprimesti sul progetto Cpr, dichiara infine: "Quando sarò sindaco mi opporrò alla realizzazione del Cpr senza alcun cedimento, né compromesso: i campigiani non sono ricattabili".