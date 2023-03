Tagliaferri e le infrastrutture: "No all’aeroporto e pronti a discutere di viabilità"

La sua prima uscita pubblica è stata al dibattito sulla tramvia organizzato dal Comitato Piazza Aldo Moro, ma il candidato sindaco Andrea Tagliaferri (foto) e la sua coalizione si sono presentati ufficialmente alla popolazione sabato mattina inaugurando la sede del comitato elettorale in via Santo Stefano. In vista delle amministrative del 14 e 15 maggio, Tagliaferri corre per la poltrona da sindaco sostenuto da un’ampia coalizione composta dalle liste Sì Campi a Sinistra, Fare Città, Sì al Parco No aeroporto e Movimento 5 Stelle.

Trentenne, laureato in Architettura urbanistica, Tagliaferri è stato consigliere comunale per otto anni, sedendosi sui banchi di opposizione. Convinto sostenitore del Parco della Piana, attivo nella lotta contro il nuovo aeroporto, promotore della petizione per la tramvia sulla direttrice Firenze–Osmannoro–Campi "e da sempre attento – si legge in una nota della coalizione – alle tematiche di giustizia ambientale e sociale, nonché alla tutela dei beni comuni". E, infatti, "il primo impegno che ci prendiamo, se saremo eletti, sarà quello di chiedere un incontro con i sindaci della Piana per chiedere un contributo alla progettazione del Parco e dire al tempo stesso no all’ampliamento dell’aeroporto" dice Tagliaferri. Il secondo impegno "è la mobilità, dalla tramvia alle circonvallazioni: vogliamo risolvere problemi di cui a Campi si parla da troppi anni – continua il candidato -. Così come vogliamo invertire la rotta rispetto alla mancanza di cura del verde e del patrimonio pubblico che ha caratterizzato in questi anni Campi. Infine la partecipazione, anche in questo caso dobbiamo invertire la tendenza e aprire le porte di Villa Rucellai ai cittadini".