Tabernacoli assaltati dai vandali: "Hanno distrutto l’immagine sacra"

Probabilmente una stupida bravata e non certo una ‘crociata’ di carattere religioso. Lo sconcerto per il danneggiamento operato ai danni del tabernacolo ‘collinare’ di via del Masseto, con la distruzione dell’immagine sacra, però, qualunque sia l’origine, è inalterato come testimoniano le reazioni di chi si trova a transitare in zona: "Mi è capitato di passare in questi giorni davanti al tabernacolo durante una passeggiata in zona – spiega ad esempio Stefano Lotti – e ho visto che è stata ridotta in pezzi la Madonnina che era presente. Probabilmente la cosa non è avvenuta recentemente e sicuramente molte altre persone avevano notato quanto accaduto ma io ho avuto l’occasione di vederla soltanto ora e ho ritenuto giusto anche denunciarla attraverso un post su Facebook anche per informare dell’accaduto visto che il tabernacolo si trova in una zona sicuramente decentrata. Fa riflettere il fatto che qualcuno possa divertirsi in questa maniera, distruggendo immagini sacre di un tabernacolo", L’episodio non è isolato a Sesto: a giugno in via Fratelli Rosselli a Quinto Alto era stata riposizionata una nuova statua di San Rocco dopo che una prima statuina del santo era stata danneggiata e che la seconda, fatta rifare da un residente del quartiere, era stata asportata da ignoti. In più occasioni poi, nel corso degli anni era stato preso di mira (anche in questo caso con l’asportazione dell’immagine sacra) il tabernacolo vicino al cimitero maggiore e altri danni, di minore entità, erano state lamentati anche per altre ‘edicole’ sacre del territorio. Episodi sicuramente sgradevoli cui hanno fatto da contraltare, però, anche storie opposte: il restauro del tabernacolo di via dei Redini voluto e finanziato dai cittadini della zona, il ripristino, del tabernacolo dei Logi e quello del tabernacolo all’inizio di via della Loggia promosso e realizzato dall’Antico Borgo di Querceto.