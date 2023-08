Symphony Orchestra Un Bolero per 200 artisti

di Barbara Berti

Un concerto con 200 artisti sul palco, una partitura esplosiva e una location da favola. Nell’ambito della 76esima edizione dell’Estate Fiesolana, domani sera (ore 21,15) al Teatro Romano di Fiesole arriva l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, per proporre il celeberrimo ‘Boléro’, la composizione di Maurice Ravel, nata come una musica da balletto è divenuta poi brano da concerto, e la cantata scenica Carmina Burana di Carl Orff.

In questo caso si tratta di un quadro poetico, inquietante e grottesco, in cui si fondono vivaci invettive al clero del tempo, liriche d’amore e canti di taverna, in cui la fortuna, intesa come fato, regola sin dal prologo la vita dell’uomo.

Due composizioni classiche che, però, saranno riproposte in una chiave inedita vista la duttilità dell’Ensemble Symphony Orchestra, una delle più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato (tra questi vale la pena di ricordare Renga, Morgan, Bollani, Allevi, Renato Zero, Battiato, Sting e Robbie Williams).

L’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità e all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale.

Il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. Infatti, visto il coinvolgimento in molti progetti al fianco di solisti del jazz, del pop e del gospel, Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelle dei classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato.

L’Orchestra si è esibita in oltre mille concerti in undici anni di attività in Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio. Sul palco di Fiesole ci saranno ben 200 musicisti. L’organico, infatti, prevede la struttura della grande orchestra sinfonica, di 84 elementi con l’aggiunta di una nutrita sezione ritmica, del pianoforte e delle varie sezioni di sassofoni, arrivando così a vaste dimensioni per eseguire le composizioni che prevedono una grande orchestra.

Inoltre, Ensemble Symphony Orchestra è anche "choir" con organico a quattro voci composto da 36 elementi che sapranno incantare il pubblico nella cornice mozzafiato del teatro Romano di Fiesole.