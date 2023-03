Swing Me Trio Le atmosfere degli anni ’20-’40

Stasera all’Hard Rock Cafe a partire dalle 20 va in scena il Southern Rock Night Jack Daniels, evento speciale che farà rivivere le atmosfere tra gli anni ’20 e ’40, con una colonna sonora dal sapore swing. Sul palco si esibiranno gli Swing Me Trio con un viaggio nel tempo con il loro repertorio Jazz, grazie ad una selezione di canzoni che rappresentano il cuore di quell’epoca d’oro: Luciano Poli alla chitarra, Mauro Sereno al contrabbasso con la voce swing di Cecilia Carta.

Domani invece tornano sul palco di Hard Rock Cafe i Killer Queen con I Want it All, speciale cena con concerto con la prima cover band dei Queen in Europa attiva dal 1995, composta da alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina e riconosciuta da We Will Rock You (official italian Queen fan club) come “tribute band ufficiale” per l’Italia. Dalle 21 alle 22.30, i Killer Queen, con la loro storica “filosofia” di tributo incentrata sulla passione e sulla qualità dell’esibizione e non sulla somiglianza, proporranno i più grandi successi della storica band britannica. Domenica invece, speciale School Rock di Massimo Dattoli in collaborazione con Martina Pichierri di Artist Academy. Dalle 18 alle 20.30 il pomeriggio sarà dedicato a giovani artisti e band emergenti: alcuni allievi si esibiranno supportati dai loro coach, proponendo cover che spaziano dagli ACDC ai Beatles, da Bruce Springsteen a Bryan Adams, dagli Imagine Dragons ai The Cranberries, da Ligabue a Vasco Rossi.