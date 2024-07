Swing e dintorni, lo show. Sul palco i docenti di canto

Ritornano a grande richiesta i concerti di "Omega" all’Arena dentro le Mura di San Casciano in Val di Pesa, Domani sera alle 21,30 il concerto Swing e dintorni che l’anno scorso fu un vero sold out, quest’anno con una fomazione di professionisti e docenti di canto: Patrizio Pierattini, al pianoforte Valerio Vezzani e alle percussioni Stefano Rapicavoli, nei bran più famosi dallo swing all Jazz, e al rock’n’roll, brani che condizonarono in positivo la vita degli anni ’50 sia poco prima che dopo.

Brani come "Take five, in the mood", o "Rock around the clock", solo per citarne alcuni fra i più richiesti, che quest’anno verranno interpretati anche con la voce versatile dello showman Patrizio Pierattini.

Giovedì 8 agosto alle 21,30, "Dal Soul, Swing e Bossa Nova" altri brani in un’altra interpretazione del soprano Simonida Miletic (nella foto a sinistra), che spazierà dai brani di Gershwin, fino ai brani classici della Bossa Nova e per finire in un soul della grandissima Edith Piaf con la "Vie en rose". Accompagneranno la cantante Valerio Vezzani al pianoforte e Stefano Rapicavoli alle percussioni. Giovedì 29 agosto alle 21,30 "Musiche da Oscar", altro evento molto richiesto.

L’ensemble di "Omega" è composta dalla voce di Veronica Senserini, che ha da poco debuttato con il ruolo Mimì in Bohème alla villa la Ferdinanda di Artimino, con grande successo, al violino solista Alan Freiles, al pianoforte Valerio Vezzani, alla viola Marina Olaro, alle percussioni Stefano Rapicavoli e alla tromba Jacopo Fagioli, si esibiranno in tutti i brani più famosi delle colonne sonore di Morricone, ma non solo anche nei brani del "Gladiatore", dell’ "Ultimo dei Mohicani", "La vita è bella", "Schindler’s List" e tanti altri brani famosi che hanno fatto la storia degli Oscar, anche grazie alle loro colonne sonore.

Per saperne di più e acquistare i biglietti in promozione per volere del comune di San Casciano a 5 euro, visitare il sito wwww-omegamusica.org Inoltre per il progetto Musica e Cultura di Omega, verranno dati degli spunti sulle location di San Casciano da visitare. I concerti, in caso di cattive condizioni meteo, saranno svolti all’interno del teatro Niccolini.