Swing all’italiana con i Ragazzi Scimmia in Santo Spirito

Gran finale di stagione per "Il Mondo in Santo Spirito", la rassegna di spettacoli gratuiti ideata e condotta da "Bang! Associazione Culturale". Stasera (ore 21,30) sul Sagrato della Basilica di Santo Spirito è in programma l’esibizione de "I Ragazzi Scimmia". La formazione nasce nel 2008 ispirandosi a Paolo Conte, Odoardo Spadaro, Vinicio Capossela, Renato Carosone, Fred Buscaglione ma proponendo anche brani di influenza balcanica con reinterpretazioni di classici dell’est Europa o della cultura zigana. Lo stile di riferimento è principalmente lo swing all’italiana, condito da ritmiche del più vicino oriente fuse a sonorità rockabilly e latine, elegantemente miscelate al resto. La band capitanata da Gabriele Mori (piano e voce) dà vita a uno show smaliziato, frizzante, musicalmente ricco e ineccepibile grazie agli ottimi musicisti Guido Masi (chitarre e cori), Piero Spitilli (contrabbasso), Nicola Cellai (tromba), Andrea Brogi (batteria).