Svuota la cantina Scatta la protesta

Proteste a ‘pioggia’, e il termine non casuale, dopo lo svolgimento, due giorni fa, di "Svuota la cantina". In tanti, fra espositori e visitatori, si sono lamentati, sui social ma anche direttamente col Comune, per la scelta dell’amministrazione di non rimandare la gettonatissima kermesse, con più di 400 banchi previsti, nonostante da giorni le previsioni del tempo propendessero per un meteo inclemente, con un’altissima probabilità di pioggia. Pioggia che, infatti, è caduta in alcune ore, sia la mattina che il pomeriggio, con molti assegnatari delle postazioni che hanno deciso di far presto fagotto e rientrare a casa. “Sarebbe stato meglio rimandare ad una data successiva, invece di rovinare una iniziativa che attira moltissimi visitatori“, hannio più o meno detto tutti.

L’amministrazione comunale però replica facendo sapere che manifestazioni come Svuota la cantina "presentano complessità e costi organizzativi da non sottovalutare, quali predisposizione del piano della sicurezza e sua attuazione, ordinanze per la circolazione, organizzazione dei servizi di supporto di polizia municipale e associazioni, ricorso a ditte specializzate per alcuni servizi. Come da regolamento di partecipazione, alle 14 di venerdì scorso non era prevista allerta meteo e le previsioni non indicavano pioggia per domenica. Quindi la manifestazione è stata confermata". L’alternativa – prosegue la nota – "sarebbe stato l’annullamento e non il rinvio poiché non ci sono altre date disponibili per concomitanza di eventi. Chi fosse eventualmente passato sotto una porta telematica con il mezzo autorizzato per “Svuota la cantina“ non incorrerà però in sanzioni indipendentemente dall’orario".

Sandra Nistri