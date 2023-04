"Svuota la cantina" Fissata la data della prossima edizione

La prossima edizione di "Svuota la cantina" è fissata per domenica 14 maggio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i residenti a Sesto, non iscritti nel Registro delle Imprese. Le iscrizioni solo online dalle 9 di martedì 18 aprile alle 23,59 del giorno dopo. L’assegnazione dei posti seguirà l’ordine di iscrizione, fino ad esaurimento, ma per favorire la rotazione dei partecipanti, 100 posti saranno riservati agli idonei esclusi lo scorso ottobre che presentino domanda.

Lunedì di Pasqua

Corone ai Caduti

Si terrà lunedì la 79ª commemorazione dell’Eccidio del Lunedì di Pasqua. Alle 10,30 deposizione di corone sulle lapidi alla Casa del Popolo di Pian di San Bartolo, alla Stazione di Montorsoli e in piazza della Chiesa di Cercina, alle 11,15 nel piazzale di Ceppeto corona in memoria del partigiano Giovanni Checcucci per spostarsi al Cippo ai Caduti del lunedì di Pasqua. Interverranno l’assessore Damiano Sforzi, il presidente Anpi Sesto Roberto Corsi e il presidente della Aned Firenze Lorenzo Tombelli.