"Svuota la cantina a Sesto: ecco chi parteciperà il 15 ottobre"

È consultabile online, all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.itSvuotaLaCantina27, la graduatoria definitiva dei partecipanti all’edizione autunnale di "Svuota la cantina" che si terrà il 15 ottobre. Il Comune ricorda che gli assegnatari che non potranno essere presenti dovranno comunicare rinuncia scritta entro le 10,00 di venerdì 13 ottobre all’indirizzo mail suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it o alla pec protocollo@pec.sesto-fiorentino.net. L’assenza nella postazione senza avvenuta comunicazione di rinuncia entro i termini indicati comporterà l’esclusione del richiedente e degli altri componenti del proprio nucleo familiare dalla partecipazione all’edizione successiva della manifestazione in programma nel centro sestese. Gli idonei esclusi per mancanza di posti potranno comunque presentarsi direttamente il giorno della manifestazione dalle 8 alle 9 all’ingresso del Palazzo comunale per la riassegnazione dei posteggi eventualmente vuoti.