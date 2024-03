Svolta stazione Circondaria: "Treni locali più efficienti. Intorno case, servizi e sosta"

La talpa Iris, che ha acceso i motori al Campo di Marte l’anno scorso, fra circa 240 giorni arriverà a Belfiore, dove ormai si vede già bene il “camerone” (così i tecnici chiamano il grande scavo che dovrà accogliere i binari e la nuova stazione) ricavanto nei meandri della terra.

Ma oltre a un’Alta Velocità più ’snella’ per la città con relativi collegamenti più rapidi a livello nazionale, c’è un’altra sfida che riguarda in generale il quadrante nord-ovest di Firenze che diventerà, come ha ricordato ieri lo stesso governatore Eugenio Giani "il nuovo baricentro della città". Per l’area di superficie, destinata a diventare un nuovo snodo cruciolae, fra il centro storico e l’area di San Donato a Novoli, Giani auspica un dibattito pubblico sull’utilizzo: parcheggi dei bus turistici, strutture di servizio, uffici, residenze. "Insomma- riflette il presidente- si apre un dibattito e una sfida sulla quale dovremmo avere le idee chiare quando finiranno i lavori nel 2028".

"Qui dal cantiere vediamo che sta prendendo forma la nuova stazione di Firenze, il passante che a 22 metri di profondità farà passare l’alta velocità. – ha osservato Giani – Sotto quindi avremo la stazione Belfiore, mentre sopra, raggiungibile con l’ascensore ci sarà la fermata Firenze Circondaria, da cui con il People mover si potrà andare a Santa Maria Novella, ma anche prendere i treni regionali con un percorso ben separato da quello delle tratte dell’alta velocità". In futuro dunque anche i collegamenti sulla rotta Prato-Pistoia e in generale i collegamenti con la costa potranno esssere più rapidi e pratici.

"È l’opera pubblica che caratterizzerà il nuovo millennio, quindi è giusto che diventi argomento dei cittadini" ha concluso il governatore.

Emanuele Baldi