Svolta per il nuovo sistema fognario. Partiti i lavori da 5 milioni di euro

Sono partiti i lavori per un’opera pubblica importante che collegherà Barberino a Tavarnelle con un nuovo, moderno, sistema fognario. Un investimento imponente, del valore di quasi cinque milioni di euro, finanziato da Publiacqua in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle. L’obiettivo principale dell’intervento, come sottolineato dal sindaco David Baroncelli, è l’adeguamento igienico-sanitario dell’agglomerato di Barberino capoluogo, con una ricaduta positiva sulla qualità della vita dei cittadini e sulla tutela dell’ambiente.

L’opera, infatti, porterà a depurazione gli scarichi di circa 680 abitanti equivalenti che attualmente finiscono a cielo aperto. L’intervento, che si prevede concluso entro il 2026, prevede la realizzazione di circa 3 chilometri di condotta fognaria e di tre stazioni di pompaggio. Inoltre, nel quadro dei lavori, verrà rinnovato anche circa un chilometro di condotta idrica e sarà riasfaltata la viabilità interessata. Questo progetto si inserisce in un piano più ampio di risanamento ambientale promosso da Publiacqua e dall’amministrazione comunale.

Un percorso che ha già visto, nel settembre 2021, la realizzazione del nuovo sistema di collettamento e trasporto dei reflui di Tavarnelle, un investimento di 430mila euro che ha permesso all’area di uscire dalla procedura d’infrazione comunitaria. Inoltre, grazie a un investimento di 2,5 milioni, il depuratore di Tavarnelle è stato potenziato, passando da 2.700 a 6mila abitanti equivalenti, ed è stato reso idoneo a trattare anche i reflui di Barberino e Marcialla. "La depurazione è un tema fondamentale e l’intervento di Barberino Tavarnelle ci consentirà di portare a depurazione tutti i reflui del capoluogo", dice Nicola Perini, presidente di Publiacqua.

Andrea Settefonti