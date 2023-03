Svolta Maggio, la prima di Cutaia Stipendi, subito l’ok al pagamento "Preoccupato ma penso positivo"

FIRENZE

"Comincerò a vedere i documenti i contratti e la situazione in essere. Non sono per nulla spaventato" da questo compito. "Naturalmente ho delle preoccupazioni, se non le avessi sarebbe un problema". Parole di Onofrio Cutaia al suo debutto fiorentino dov’è stato chiamato a districare i nodi della matassa Maggio Musicale. Nel suo primo giorno da commissario straordinario Cutaia ha scelto un profilo basso non nascondendo le difficoltà dell’incarico ma ’pensando positivo’ dopo la burrasca Pereira. È lui stesso a usare la parola magica che tutti sperano possa rimettere l’ente lirico in carreggiata: "Da questo momento non ci saranno polemiche. Lavorerò in positivo: anche con pochi mezzi si può sognare".

Cutaia osserva poi: "La magistratura sta indagando e farà sicuramente molto bene il suo lavoro. Noi cercheremo di fare il nostro su due livelli: il piano gestionale, affrontando le emergenze che, per quanto mi riguarda, sono rappresentate dalle esigenze dei lavoratori di questo straordinario teatro, e il progetto culturale", ovvero "su una nuova linea editoriale della quale credo che questo teatro abbia molto bisogno".

Il tutto tenendo fede a un principio: "un progetto lo è se è sostenibile". "E per me – ha aggiunto – è obbligatorio mantenere un grande equilibrio, soprattutto nella prima fase. Ma il progetto editoriale deve essere chiaro, non dico da subito, ma quasi". Ora "comincerò a vedere i documenti i contratti e la situazione in essere".

Capitolo stipendi. "Dirò ai lavoratori che cercherò di rendermi conto della situazione guardando i documenti. Ho in mente un modo di procedere per essere assolutamente consono alle leggi. Ma sono convinto che si possa sbloccare quasi subito la situazione nell’ambito della totale legittimità". Detto fatto. Poco più tardi il commissario straordinario del Maggio Musicale Fiorentino ha affrontato, con la collaborazione del direttore amministrativo Enrico Peruzzi, la questione degli stipendi. "Dobbiamo tutelare il bene più prezioso per il nostro Teatro: il lavoro delle persone che lo compongono" ha dichiarato il commissario dando il via formale al mandato di pagamento, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Cutaia ieri ha incontrato anche il sindaco – e presidente della Fondazione lirica – Dario Nardella, che si è messo a disposizione "per qualunque esigenza legata tanto al teatro quanto al rapporto con le altre istituzioni e con la città". "Abbiamo speso un’ora intensa di confronto sulle tematiche della gestione economica e artistica del teatro con pieno spirito di collaborazione" le parole del primo cittadino.

E. Baldi