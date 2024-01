Svolta di Nardella: "I viola al Franchi durante i cantieri con 22mila tifosi"

Il sorriso è quello di chi è uscito dall’angolo di un ring in cui buona parte dei suoi detrattori (centrodestra e Italia Viva in primis) vanno sostenendo si sia cacciato da solo incaponendosi sul restyling del Franchi e dove lui dice invece di essere stato messo da Roma a colpi di definanziamenti. Ad ogni modo al tormentone ’dove giocherà la Fiorentina?’ il sindaco Dario Nardella ieri ha dato una risposta chiara e positiva, tirando fuori il cosiddetto coniglio – sotto forma di delibera – dal cilindro.

"Abbiamo una buona notizia da dare" la premessa. E poi: "La Fiorentina potrà giocare al Franchi durante i lavori per tutta la stagione prossima, 2024-25. Abbiamo raggiunto questa soluzione dopo un mese molto complesso di lavoro paziente, silenzioso e attento con i progettisti del nuovo stadio, lo studio internazionale Arup, con le ditte che hanno vinto la gara di appalto, Sac e Cobar e con i nostri uffici tecnici".

"Possiamo garantire – dice ancora il sindaco soddisfatto – una capienza che può arrivare fino a 22mila posti, siamo ben oltre il numero degli abbonati". Con un colpo di teatro Nardella ribalta tutto e si prende la scena individuando una soluzione tutt’altro che scontata e mettendo fine, almeno fino al termine della prossima stagione calcistica, al tormentone sullo stadio "Abbiamo accelerato su questa soluzione una volta che abbiamo provato tutte le altre diverse opzioni - ha aggiunto - Anche dopo la riunione in prefettura, ringrazio la prefetta che si è adoperata per darci qualunque tipo di supporto. Questa soluzione è la migliore per tutti. Abbiamo cambiato l’organizzazione dei lavori, senza modificare i tempi previsti dalle norme sui fondi Pnc. Le ditte vincenti hanno fatto un’offerta riducendo di tre mesi i tempi di lavorazione".

"Sostanzialmente – sono ancora parole del primo cittadino – - abbiamo mutato l’organizzazione dei cantieri senza cambiare i tempi previsti dalle norme per i fondi Pnc, ovvero i fondi nazionali complementari che sono collegati ai criteri del Pnrr e che prevedono per il 2026 la fine dei lavori".

Ma quale sarà dunque la road map che dovrebbe portare al restyling dell’impianto del Campo di Marte in tempo per il centenario della Fiorentina che cadrà nell’agosto del 2026?

In dettaglio, per permettere alla Fiorentina di disputare esclusivamente le partite ufficiali di campionato e coppa, garantendo al contempo l’avanzamento dei lavori, si inteverrà nel settore della curva Fiesole e in porzione dei settori Maratona e Tribuna a partire dal 1° giugno con la contestuale rimessa in disponibilità della curva Ferrovia.

Tale configurazione, con una capienza massima di 22.000 posti, garantisce la più elevata capienza per lo svolgimento delle partite, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori di riqualificazione dello stadio. Sempre a partire dal prossimo 1 giugno la sala Gos sarà spostata nella tribuna laterale lato curva Ferrovia.

Il sindaco sente di aver ingranato la marcia giusta e spinge sull’acceleratore. "Avremo un sistema di parcheggi all’avanguardia – aggiunge infatti – Ci sarà il parcheggio scambiatore di Rovezzano da più di 800 posti auto. Confermiamo poi il progetto del parcheggio in via Campo d’Arrigo da 3mila posti: su questo stiamo lavorando con le società del gruppo Fs. Abbiamo il progetto del parcheggio allo stadio da 400 posti". "Dunque significa che c’è una disponibilità di 4200 posti – conclude – Non esiste uno stadio in Italia con un sistema di parcheggi di questo tipo".

Quanto ai 55 milioni mancanti per il restyling completo del Franchi "ci stiamo lavorando, ogni cosa a suo tempo. Stiamo valutando una soluzione che può includere anche l’intervento del governo. Noi oggi abbiamo apparecchiato".