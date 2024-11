Svincolo A1 Scandicci, Azione Ncc: “Altri due anni d’attesa? Inaccettabile”

Firenze, 14 novembre 2025 – “Ancora due anni di disagi, ingorghi e rallentamenti su un tratto che ogni giorno vede migliaia di cittadini e lavoratori, compresi molti nostri colleghi, costretti a percorrere la A1 in condizioni di traffico insostenibili”. A dirlo è Azione Ncc, associazione che riunisce i noleggi con conducente, esprimendo forte disappunto e preoccupazione dopo all’esito della riunione tra Autostrade per l’Italia e il Comune di Scandicci. “È inaccettabile – continua Azione Ncc – che la previsione più ottimistica di realizzazione dello svincolo sia di altri 24 mesi. Questo tratto autostradale, snodo strategico per l’accesso a Firenze e alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, rappresenta un punto nevralgico per migliaia di automobilisti, camionisti e Ncc che si trovano ogni giorno intrappolati in rallentamenti e disagi”.