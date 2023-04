Svincolo A1, cantiere infinito Traffico in tilt ogni giorno

"Il progetto definitivo per il nuovo svincolo dell’A1 è fermo da un anno e mezzo al ministero dell’Ambiente". È sconsolato il vicesindaco, Andrea Giorgi, che ha rivolto un appello al ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto. "Siamo ancora fermi con il progetto definitivo del nuovo svincolo dell’A1 a Casellina. Manca ancora la valutazione di impatto ambientale. Dall’altra parte Autostrade per l’Italia è pronta con i finanziamenti a predisporre l’esecutivo e dare il via all’intervento. Non ci sono interlocutori in grado di darci risposte". E anche quando c’erano, queste risposte non sono arrivate, visto che su questo intervento chiave per la mobilità dell’area fiorentina non sembra esserci futuro. Il nuovo svincolo dell’A1 permetterebbe di dirottare le auto sull’A1 dalla viabilità ordinaria, separando i flussi che adesso convergono per forza sulla Fi-Pi-Li. Con risultati ben evidenti. Ogni giorno all’ora di punta le code per entrare in autostrada si mescolano con quelle dei pendolari che vanno verso Firenze, il risultato è che le auto si incolonnano da Montelupo fino a Firenze. Il primo vantaggio dell’opera sarebbe la riduzione dell’80% del tempo per raggiungere l’A1. Il tracciato è stato individuato da tempo: passerebbe accanto al carcere di Sollicciano per rientrare nell’area dell’attuale casello Firenze Scandicci. Campi incolti, in mezzo al nulla. E sono in molti a non capire il senso di questa attesa, visto che la prima istanza per il nuovo svincolo non nasce neanche dalle istituzioni ma proprio dalle imprese e dai residenti di Scandicci stanchi di invecchiare in coda.

Fabrizio Morviducci