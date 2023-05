Novoli, anziana sventa una truffa: “Ho capito subito che era un finto addetto del gas”

Firenze, 9 maggio 2023 - Tentata truffa in un condominio di Novoli. Ma stavolta il malvivente ha avuto la peggio, grazie alla scaltrezza di un’anziana signora, che ha subito fiutato il raggiro e, con una scusa, ha fatto scappare a gambe levate l’uomo che le era entrato in casa. Ma facciamo un passo indietro.

“E’ successo all’ora di pranzo - racconta l’anziana signora -. Stavo tornando a casa quando davanti al portone ho trovato un uomo, un cinquantenne normalmente vestito. Si è avvicinato all’ascensore ma io, come sempre faccio quando si tratta di sconosciuti, ho detto che sarei salita da sola”.

Una volta raggiunto il proprio pianerottolo, l’anziana ha aperto la porta di casa ma si è subito trovata dietro l’uomo. In un battibaleno, è entrato in casa, presentandosi come un addetto del gas.

“Mi ha parlato di una fantomatica fuga di gas, di un grave problema che stava accadendo nel mio palazzo - riferisce la signora -. Io ho subito capito che era un truffatore. Leggo La Nazione da sempre e conosco benissimo quel che purtroppo oggi accade molto di frequente”.

Così, mentre il truffatore fingeva di controllare i contatori e chiedeva alla signora di provare ad accendere il gas - che naturalmente funzionava benissimo, - l’anziana ha avuto la prontezza di dire: “Peccato che proprio oggi ci siano problemi al gas…. Ora avverto mio figlio. Sta uscendo di caserma proprio per venire a pranzo da me”. Poche parole più che sufficienti per mettere in fuga l’uomo, che sentendo ‘caserma’ non ci ha pensato due volte a fuggire.

“Racconto questa mia disavventura affinché le persone stiano sempre molto attente - dice l’anziana -. Io ho chiamato subito il 112. Per fortuna da casa non è sparito nulla. Ma ci sono rimasta molto male. Se avessi avuto bisogno di gridare ‘aiuto’, i vicini difficilmente mi avrebbero sentito. Sono sempre più arrabbiata. Un tempo gli anziani era protetti, oggi invece sono i più indifesi”.