Svendita di Villa Lambertini . Il complesso monumentale all’asta

Villa Lambertini torna all’asta. La proprietà, ossia la Provincia di Forlì-Cesena, riprova a mettere all’incanto il complesso immobiliare di via di Pietrosa a Bagno a Ripoli che ospita attualmente il gruppo la Magnolia con la sua residenza assistita per anziani. Ci aveva già provato nel 2022, senza successo. Al tempo il prezzo base d’asta superava i 4,5 milioni di euro. Oggi il prezzo è sceso significativamente: si parte da 3.860.000 euro con offerte segrete in busta chiusa che verranno aperte nella sede della provincia romagnola il 18 aprile alle ore 11. L’edificio, di notevole valore storico e monumentale, rappresenta un classico esempio di villa toscana. Il complesso comprende una cappella settecentesca e un piccolo parco.

La tipologia edilizia dell’edificio ha carattere rinascimentale, ed è databile intorno al XVI secolo con modifiche, aggiunte e trasformazioni realizzate negli anni. L’edificio è adibito principalmente a residenza sanitaria assistita per anziani anche non autosufficienti e centro diurno per anziani e comprende una porzione destinata a civile abitazione. Nei pressi del complesso principale si trova un’ex casa colonica divisa in due unità edilizie. L’immobile è di proprietà della provincia di Forlì Cesena dal 1932, ereditato dall’ingegnere Giuseppe Pedriali che la nominò come suo unico erede. Le sue proprietà si trovano tutte in Toscana per cui la gestione e la cura è diventata per l’ente sempre più difficoltosa e onerosa. I proventi della vendita, qualora andasse in porto, saranno destinati – promette la provincia – "ad interventi pubblica utilità e cioè a investimenti riguardanti l’edilizia scolastica e le infrastrutture stradali".