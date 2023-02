Svaligiati gli spogliatoi, i baby atleti abbandonano la partita

Sul posto è intervenuta la Polizia

Firenze, 13 febbraio 2023 - I piccoli impianti sportivi della città sembrano essere diventati le ’’prede’ preferite della microcriminalità. Dopo il blitz dei giorni scorsi negli spogliatoi della Virtus Rifredi, ripuliti di smartphone, scarpe e giubbotti, sabato è toccato al Velodromo delle Cascine essere preso d’assalto e i sospetti tornano di nuovo a concentrarsi sulle baby gang che da mesi imperversano nelle nostre periferie. A spiegare i fatti sono il presidente del Club Sportivo Firenze Antonio Mollica e il dirigente Aldo Cerboneschi: "Sabato pomeriggio, intorno alle 18,30, durante il primo tempo della partita di calcio del campionato Juniores Club Sportivo-Impruneta Tavarnuzze ignoti hanno forzato una delle finestre dello spogliatoio della squadra ospite, sono entrati e hanno rubato ogni oggetto di valore che hanno trovato". La società ospite, è stato spiegato, aveva lasciato tutto nello spogliatoio perché la porta era stata chiusa a chiave e nessuno poteva aspettarsi che venisse forzata una finestra che si trova a quasi tre metri di altezza.

"Dalla dinamica del furto – spiegano ancora – viene da pensare che sia stato compiuto da tre o quattro perché per arrampicarsi sulla finestra, dal lato del Fosso Macinante in una zona nascosta dal passaggio pubblico, serviva più di una persona e che fosse anche atletica. L’Impruneta Tavarnuzze si è accorta del furto al rientro nello spogliatoio alla fine del primo tempo, trovando tutto buttato per aria e senza più gli oggetti di valore.

"La squadra – proseguono i due dirigenti – ha deciso di non proseguire la partita, firmando un documento e consegnandolo all’arbitro perché i ragazzi erano scossi dall’accaduto". Sul posto è intervenuta una volante della polizia per accertarsi dei fatti è prendere delle testimonianze. Il Club Sportivo si dice " vicino al club del comune di Impruneta e si ritiene anch’esso parte lesa poichè il furto è avvenuto passando dall’esterno dell’impianto, come dimostrano i danni alla finestra".

L’Impruneta Tavarnuzze, dal canto suo, ha scritto su Facebook un post: "Un pomeriggio che pensavamo potesse andare diversamente per i nostri Juniores al Club Sportivo. E non parliamo di risultato, ci può sempre stare di perdere- Ma per quello che è successo durante il primo tempo: i nostri ragazzi mentre giocavano sono stati derubati di portafogli, cellulari, vestiti, orologi, borse e anche materiale tecnico, da persone entrate nel nostro spogliatoio dalla finestra. Un gesto che non ci ha dato la serenità giusta per continuare la partita. Ci auspichiamo che le autorità competenti facciano il loro dovere e chiediamo una maggior attenzione all’accesso agli impianti".