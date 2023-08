Sussulti Metropolitani Sesto e Campi, che festa

Teatro, musica, danze e fiabe per il festival Sussulti Metropolitani che parte questa settimana a Sesto Fiorentino e si conclude a Campi Bisenzio a settembre. Il festival è promosso dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti con il contributo del Comune di Sesto e si svolgerà al parco di Quinto Basso. Il via domani alle 21,15 con lo spettacolo "Diario di un impermeabile" di e con Paolo Migone e con Andrea Bruno Savelli. Poi sabato 26 (21,15) sarà la volta di "Fortunati! Il tempo è una festa" di e con Andrea Bruni. Domenica 27 (ore 21,15) andrà in scena "La strada dritta" di e con Andrea Bruno Savelli e Nicola Pecci. Lo spettacolo ripercorre la costruzione dell’Autostrada del Sole: per 8 anni un esercito di uomini lavorò con determinazione e professionalità trasformando il sogno in realtà. Conclusione del festival lunedì 28 (ore 21,15) con "Apologia dell’avventura" con Pietro Del Soldà. Non mancheranno attività per bambini, sempre alle 18: sabato 26 "Palco libera tutti", giochi teatrali a cura di Associazione Zera, domenica 27 "Storie di carta" con Emanuel Baldi, Valentina Cappelletti e Cristina Pelissero in uno spettacolo-laboratorio di parole e origami e lunedì 28 il laboratorio di teatro in inglese "Let’s play". Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrodante.it o via mail a: [email protected] o whatsapp 346.3038170.

Poi Sussulti Metropolitani si sposterà a Campi dal 7 al 10 settembre, nel parco Masaccio, il giardino antistante Villa Rucellai dove saranno riproposti alcuni spettacoli di Sesto. Si comincia il 7 (alle 18) con il laboratorio per bambini "Let’s play!" e la sera (21,15) "La verità, vi prego, sull’amore", l’amore raccontato e cantato da Stefano Massini e Luca Barbarossa. Venerdì 8 (21,15) "Ravanellino", riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei fratelli Grimm di e con Eleonora Angioletti. Sabato 9 (ore 18) per i bambini arriva "Lettori e attori" e la sera teatro decisamente più impegnato con Vladimir Luxuria e il suo "Princesa" per la regia di Fabrizio Coniglio. Lo spettacolo è tratto dalla canzone di Fabrizio de Andrè. Domenica 10 alle 18 "Piazza Italia" per i bambini e la sera (21,15) un tuffo nei ricordi con la replica de "La strada dritta" con Savelli e Pecci. Anche a Campi occorre prenotare i posti a sedere agli stessi recapiti.

M. Serena Quercioli