Surama Bandini nuova pediatria

Dopo aver curato migliaia e migliaia di bambini mugellani, ora la dottoressa Tommasina Nicoletta va in meritata pensione. E l’azienda Usl ha già individuato la sostituta. Da lunedì 1° gennaio 2024 la dottoressa Surama Bandini sarà la nuova pediatra nell’ambito unico territoriale di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio. A Bandini è stato conferito un incarico provvisorio di pediatra di famiglia dopo la cessazione dall’attività della dottoressa Nicoletta. Pertanto la nuova incaricata prenderà in carico gli assistiti della precedente pediatra, senza nessun cambiamento per le famiglie, salvo che le stesse non vogliano optare per la scelta di un pediatra diverso.