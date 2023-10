Supporto a fragili e anziani. Cgil, al via altri quattro sportelli

Supporto ad anziani non autosufficienti e alle loro famiglie, apre lo sportello di aiuto a Scandicci. E’ l’impegno di Spi Cgil sul territorio metropolitano. Sono 3 milioni in Italia, 83mila in Toscana di cui più di 24mila nel territorio della Usl Toscana Centro. Il sindacato di sostegno dei pensionati ha aperto in due anni 12 sportelli attivi per l’assistenza alla categoria. A breve ne saranno aperti altri quattro tutti in zona. Il primo è quello di Scandicci in via Ugo Foscolo (per appuntamento Lucia Nizzero cell 3403878727), il secondo in via di Porto 8 a Signa; il terzo in via Livornese 108A a Lastra a Signa (per appuntamento Mauro Augusto Comi 3404895788). L’ultimo è il più decentrato visto che si trova a Greve in Chianti: Piazza delle Cantine 15 (per appuntamento chiamare Pietro Vattolo 3423455519).

Lo Sportello dello Spi, è un presidio rivolto coloro che fronteggiano la non autosufficienza, e le persone coinvolte – anziani, caregiver familiari- spesso non conoscono i percorsi possibili per attuare una presa in carico da parte dei servizi socio sanitari. Nella Usl Toscana Centro la percentuale di anziani in cure domiciliari, over 65 che hanno ricevuto almeno un accesso domiciliare con valutazione, rappresenta il 12% ( dati ARS Toscana Welfare Salute in Toscana). Gli operatori allo sportello offriranno una consulenza sui percorsi da avviare presso il segretariato sociale, nonché di assistere le persone sugli aspetti di carattere previdenziale, e fiscale, e informare sul sistema dei servizi e delle prestazioni, sulle procedure da attivare per la nomina dell’Amministratore di sostegno.