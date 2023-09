Supplenti e sostegno La provveditrice rassicura: "Ognuno sarà al suo posto"

"Ragazzi, praticate il rispetto nella vita di tutti i giorni, coi compagni e con gli insegnanti. Professate gentilezza, perchè rende la vita di tutti migliore". Sono le parole della direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale, Susanna Pizzuti, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Foggiana, 45 anni, si è laureata in Giurisprudenza a Firenze. Ma ha scelto la scuola. Perchè?

"Credo profondamente nel servizio pubblico, di cui l’istruzione costituisce parte essenziale e primaria. E poi, con mia mamma insegnante, si può dire che fin dalla pancia ho respirato l’aria della scuola".

Questi sono giorni di nomine per i supplenti, in attesa della prima campanella fissata il 15 settembre. Come sta andando?

"Bene. E di questo ringrazio tantissimo il personale. Abbiamo già fatto una prima tornata. In tutto, sono 2.900 i supplenti che lavoreranno questo anno scolastico nelle scuole di Firenze e provincia, dove insegnano circa 13mila docenti. Entro domani, faremo una seconda chiamata per coprire le eventuali rinunce. Il primo giorno di scuola tutti i docenti saranno al loro posto".

Ma perchè la scuola ha ancora così tanti precari?

"La questione è complessa. Se guardiamo i numeri, possiamo vedere che, su 2.900 posti dati a supplenza, sono meno di 400 quelle per coprire le cattedre sulle quali manca il titolare. Si arriva ad un numero ben maggiore perchè perlopiù i posti si liberano per via della mobilità dei docenti, che ad esempio chiedono l’avvicinamento a casa".

I sindacati lanciano spesso l’allarme sulla questione sostegno: pochi abilitati e troppi supplenti. Come stanno le cose?

"In tutto, sul territorio fiorentino abbiamo 1.445 posti in organico di diritto. Questo è l’organico stabile, che va a nomina in ruolo a personale abilitato. In aggiunta, per far fronte alle necessità degli studenti, sono autorizzati ulteriori 1.590 posti, in deroga, che non possono che andare a supplenza. Il totale di supplenze sul sostegno è pari a 1.676. Nel rispetto della normativa, i posti vanno prioritariamente agli specializzati".

Nei prossimi anni una serie di scuole verranno accorpate per via del dimensionamento. Davvero il Galileo ed il Michelangelo verranno uniti?

"Intanto, quest’anno il dimensionamento ha toccato solo il comprensivo di Fucecchio. Per il resto, è prematuro ipotizzare fusioni".

Cosa si sente di dire ai professori che si apprestano a rientrare in aula?

"Di essere sempre consapevoli del ruolo fondamentale che svolgono. Gli insegnanti incidono profondamente nel percorso di vita dei ragazzi. Dico sempre loro che svolgono il lavoro più bello del mondo".

Elettra Gullè