Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreVanessa FiacchiniMorti moto PisaLiti condominioCamper disabilitàIncidente fratelli
Acquista il giornale
CronacaSuperenalotto, ancora un 5 centrato a Firenze
22 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Superenalotto, ancora un 5 centrato a Firenze

Superenalotto, ancora un 5 centrato a Firenze

Il vincitore, con una schedina giocata in via Marconi, ha portato a casa quasi 23mila euro

Schedina del Superenalotto (foto di repertorio)

Schedina del Superenalotto (foto di repertorio)

Per approfondire:

Firenze, 22 settembre 2025 – Toscana a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 20 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato a Firenze un “5” da 22.944 euro alla Tabaccheria Marconi in via Marconi 7 rosso.

Solo pochi giorni fa un altro 5 era stato vinto sempre a Firenze (27.720 euro) al tabacchi in piazza San Firenze, 6 R

Sempre in Toscana ma a Pietrasanta il 12 settembre aveva portato con un “5” ben 42.013 euro grazie a una giocata effettuata a La Coccinella in via Carducci.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 23 settembre, sale a 54,8 milioni di euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata