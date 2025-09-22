Superenalotto, ancora un 5 centrato a Firenze

Firenze, 22 settembre 2025 – Toscana a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 20 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato a Firenze un “5” da 22.944 euro alla Tabaccheria Marconi in via Marconi 7 rosso.
Solo pochi giorni fa un altro 5 era stato vinto sempre a Firenze (27.720 euro) al tabacchi in piazza San Firenze, 6 R
Sempre in Toscana ma a Pietrasanta il 12 settembre aveva portato con un “5” ben 42.013 euro grazie a una giocata effettuata a La Coccinella in via Carducci.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 23 settembre, sale a 54,8 milioni di euro.