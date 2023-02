Superbonus modificato Cosa cambia

Luca

Santarelli

Ho letto come un decreto legge ha annullato bonus e superbonus. Desideravo cambiare gli infissi e la caldaia di casa mia, se così fosse quindi dovrò sostenere l’intera spesa, il che mi obbliga ad evitare uno dei due non avendo i denari sufficienti per entrambi. Saranno ripristinati i bonus almeno secondo lei? Inoltre, mio figlio lavora in una ditta edile e sono molto preoccupato.

Gentile lettore, con il Decreto legge 11 del 16.2.2023 il Governo non ha annullato i bonus e i superbonus, ma solo disposto diversamente il modo per poterli godere. In estrema sintesi, sino a venerdì chi eseguiva determinati lavori che godevano di agevolazioni, poteva sopportare una ridotta spesa grazie alle due diverse misure previste: sconto in fattura direttamente dalla ditta o scontando la fattura presso un istituto bancario. Da pochi giorni, invece, il condomino che esegue l'intervento dovrà sostenere l'intera spesa, dopodiché potrà recuperare il bonus relativo alla tipologia di lavoro eseguito nel periodo previsto dalla legge. Detto periodo è variabile da cinque a diedi anni a seconda del tipo di lavoro eseguito. Da quanto parrebbe emergere, gli infissi e la caldaia godono del bonus 50% da recuperare in 10 anni. Altri interventi, per esempio impianti fotovoltaici, godrebbero del 90% recuperabile in 5 anni. Quindi nessun bonus cancellato, ma solo una revisione, molto rilevante però. A tal proposito mi preme far presente che un decreto legge, entro 60 giorni, deve essere convertito in legge dal Parlamento. Auspico, come giurista e come cittadino, che questo possa permettere al Parlamento di apportare quei cambiamenti in modo tale che siano risolte le criticità sollevate. Condivido le preoccupazioni di suo figlio. Il decreto è presumibile che abbia come effetto indotto una forte riduzione di appalti nei lavori in commento.