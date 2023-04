Superbonus 110%, disagi per ditte e cittadini

Centodieci per cento, perdono tutti. A Scandicci sono in difficoltà le imprese edili cittadine, che si trovano con somme immobilizzate legate al blocco della cessione del credito su lavori eseguiti. Sono ancora più in difficoltà tante famiglie, che si trovano ancora le impalcature sulla facciata di casa proprio perché le imprese stesse non possono andare avanti con il cantiere. Situazione limite in via Baccio da Montelupo, dove almeno 100 famiglie in tre blocchi diversi nella zona della parrocchia di Gesù Buon Pastore, hanno ancora le impalcature dal primo all’ultimo piano. "Non abbiamo le persiane – racconta Roberto, che abita in uno dei palazzi – siamo costretti a vivere in una situazione assurda. Il problema è che non sappiamo cosa succederà né quali sono i tempi che la ditta impiegherà per liberarci da questa gabbia". La richiesta di chi vive nella zona è all’amministrazione affinché vigili su quello che sta accadendo. Ma sono anche le aziende a protestare. "Le imprese sono in difficoltà – ha detto Giuseppe Gennaro, responsabile provinciale di Cna per gli edili – anche se il governo ha riaperto al finanziamento dei vecchi crediti e le banche hanno ricominciato a sostenere quelli già prenotati non è abbastanza. Capisco il disagio dei cittadini. Ma è chiaro che per ogni ponteggio rimasto in piedi ci sono soldi che non sono stati incassati dalle ditte. Questa situazione non giova a nessuno. Giova solo agli avvocati che faranno soldi da questi contenziosi". Anche tra le imprese non mancano situazioni limite, come quella di Giovanni Piga, imprenditore edile che ha accumulato quasi trecentomila euro di crediti per lavori legati al 110%. Lavori fatti, soldi che non sono entrati in cassa. "Fortunatamente siamo un’azienda solida – racconta – di fronte a queste difficoltà abbiamo saputo come reagire, anche se abbiamo dovuto chiedere un finanziamento proprio per compensare queste entrate ‘non entrate’ che erano state inserite a bilancio. Ora speriamo che almeno una fetta di spossa sbloccare; c’è da dire che siamo sul territorio tra Scandicci e Lastra a Signa da tanti anni, e grazie a questo non abbiamo mai patito una mancanza di lavoro. Ma questa incertezza, oltre allo stop alla cessione del credito, ha determinato nel cittadino, sfiducia oltre a un fermo senza precedenti nei lavori edili". Mentre i cittadini di Casellina minacciano di rivolgersi alle associazioni dei consumatori per tutelarsi, anche le imprese chiedono maggiore attenzione per un comparto che si trova ugualmente in difficoltà.

Fabrizio Morviducci