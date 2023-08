Super sconti per il bus In 48 ore 1.700 richieste Universitari, ok vicino

Il sindaco dichiara guerra al traffico e allo smog. Con la campagna per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico Dario Nardella conta di poter cominciare a cambiare le abitudini dei fiorentini: tra chi si muove in città solo il 18% usa i mezzi pubblici, il 60% auto e scooter, il 10% va in bici e il 12% si sposta a piedi o con altri mezzi.

La campagna sembra essere gradita: nelle prime 48 ore sono già oltre 1.700 i bonus rilasciati e quasi 800 gli abbonamenti acquistati. L’iniziativa "Bonus Tpl Firenze" conta di arrivare a 40mila nuovi abbonati grazie ai maxi sconti sugli abbonamenti annuali per fidelizzare gli utilizzatori: dovranno pagare solo una ‘quota fedeltà’ di 50 euro. Possono accedere al bonus i nuovi abbonati e gli studenti nati tra il primo gennaio 2005 e il 30 aprile 2010. Per gli abbonati storici è previsto uno sconto di 50 euro. "Questo piano – spiega il sindaco Nardella – è il primo del genere lanciato da una grande città italiana: vogliamo incentivare l’uso del trasporto pubblico – autobus, tramvia, treno nel tratto urbano – e contribuire alla riduzione del traffico e dell’inquinamento". E, in questo senso, Nardella cerca di smorzare la polemica scoppiata per la cancellazione della convenzione che consente – a costo zero, in quanto già compreso nella carta dello studente – agli universitari di avere l’abbonamento gratuito. Dopo vari colloqui con la rettrice Alessandra Petrucci, Nardella è fiducioso che il contributo possa essere ripristinato: l’Università aveva fatto retromarcia sui 3 milioni di competenza. Si tratta di una misura, sottolinea il sindaco, "che ha avuto grande successo al quale il Comune ha sempre assicurato il proprio contributo di 500mila euro, ma anche di stanziare una cifra maggiore in virtù del fatto che gli utenti sono stati davvero tanti".

"Dall’Università arrivano messaggi ottimistici, quindi siamo fiduciosi che, con il contributo di tutti, si possa arrivare a confermare un modello eccellente", dice facendo capire che la soluzione è vicina. Del resto "sarebbe assurdo lanciare la campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti delle superiori, e non rinnovare la convenzione per gli universitari".

Invece per accedere all’iniziativa "Bonus Tpl Firenze" gli studenti delle superiori e i nuovi abbonati dovranno pagare 50 euro, presentando dichiarazione Isee (a prescindere dal reddito) che servirà al Comune per dare il conguaglio a Autolinee Toscane. Chi non preeenta l’Isee pagherà 110 euro. A fronte di abbonamenti annuali che per gli studenti costano da 220 a 278 euro e per i nuovi abbonati da 287 a 342 euro.

Gli abbonati storici avranno uno sconto di sul 50 euro sul prezzo dell’abbonamento annuale. Trascorsi sei mesi se l’utente avrà soddisfatto i criteri dì fedeltà sull’utilizzo del servizio (almeno 15 viaggi fatti prima del 31 dicembre), otterrà l’estensione automatica di altri sei mesi. Sarà possibile effettuare la richiesta di agevolazione sulla App "IF" fino al 5 ottobre.

Ilaria Ulivelli