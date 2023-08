Suoni e Colori di Toscana Tra Rignano e Reggello va in scena la musica doc

Rignano e Reggello si preparano ad accogliere la 34esima edizione di "Suoni e Colori in Toscana". Dal 31 agosto al 15 settembre il festival promette un’esperienza artistica indimenticabile attraverso un programma ricco di spettacoli eclettici e coinvolgenti. Come da tradizione, abbraccerà varie ‘location’ suggestive all’interno dei due Comuni. Con la direzione artistica di Fabrizio Checcacci e Fabio Fantini, l’accoglienza di eventi in antiche ville, castelli e pievi secolari offre un’opportunità unica per i partecipanti, soprattutto per coloro che provengono da fuori regione, di esplorare alcune delle gemme nascoste del Valdarno fiorentino, molte delle quali sconosciute anche agli stessi residenti di zona.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è "fondere l’arte con l’autenticità del territorio, offrendo al pubblico un’esperienza multisensoriale che lasci un’impronta indelebile".

Il programma di Suoni e Colori in Toscana sarà ufficialmente svelato nei dettagli la prossima settimana, ma luoghi e nomi sono già disponibili così come la possibilità di acquistare i biglietti: Rossana Casale (foto) sarà ospite dalla Sala Iris di Cellai con Joni, omaggio “in jazz” all’immensa cantautrice americana Joni Mitchell, capace di ispirare gli artisti di tutto il mondo con i suoi testi e la sua musica, contrassegnata da uno stile che si muove tra il folk, il jazz, il pop, il rock e il beat.

Il Maggio Musicale Fiorentino sarà protagonista con "The Van Beethoven game" a Torre a Cona e con arie da camera alla Pieve di San Leolino, Stevland (ovvero Stevie Wonder in jazz, con Caudia Tellini voce, Nicola Vernuccio basso, Walter Paoli batteria, Riccardo Galardini chitarra, Emanuele Parrini violino) al Castello di Volognano, e ancora i "Bischeri buoni e le belle passanti" a Villa Il Palagio, "Le ragazze di via Savoia 31", musicalcon Elisabetta Tulli a Villa Pitiana e Peppe Voltarelli al circolo Sms di San Donato in Collina.

Informazioni biglietti e prenotazioni ai numeri 055 8347833 – 055 8347820.