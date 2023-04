"Suolo secco e tanto asfalto Occhio al target"

Si chiama Vta. Si legge Visual Tree Assessment. È l’esame tecnico che permette di assegnare una classe di propensione al cedimento a ogni albero controllato. Dalla classe A (rischio trascurabile) alla classe D (elevata). Ma quanto è sicura? "La Vta– spiega Fabio Salbitano, professore ed esperto di Selvicoltura Urbana – ha un buon grado di approssimazione, attualmente è il metodo più sperimentato. Ne esistono anche di alternativi che, grazie a un ’compensometro’ permettono di osservare l’elasticità di ogni albero e capire quanto può resistere. Ma la Vta ha comunque un ottima capacità di prevedere lo stato di salute delle piante".

A patto di tenere ben presente la loro collocazione: un dettaglio fondamentale visti i bruschi cambi di meteo. "Ci sono fattori che non sempre sono sotto controllo. Quello che si deve incominciare sempre più a considerare non è solo il rischio legato alla caduta, ma il ’target’ dell’albero: in caso di target elevati come la vicinanza a una scuola la necessità di controllare deve essere amplificata. A cambiare sono stati anche i suoli, oggi sono più secchi e con meno acqua, dunque gli alberi fanno fatica a radicarsi in maniera adeguata". La soluzione per evitare che ogni albero si trasformi in una bomba di legno pronta a esplodere nella vita di qualcuno, per Salbitano, è investire. "Servono investimenti in risorse umane, controlli incrociati e monitoraggi che possono essere fatti anche per via aerea. Ma è necessario riflettere sul target e osservare l’ambiente dove l’albero è stato messo a dimora, la vicinanza con l’asfalto o con una strada, per questo possono essere utili anche dei pannelli informativi. Serve questo tipo di cambiamento".

cla.cap.