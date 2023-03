Suolo pubblico, scadono le tasse

Da quest’anno il termine ultimo per il versamento del canone unico patrimoniale è fissato per il 31 marzo. Si tratta nella somma dovuta alle amministrazioni locali per l’occupazione di suolo pubblico e per gli spazi pubblicitari. Ne fanno parte, per esempio, i cartelloni e le locandine e soprattutto i passai carrai, che molte famiglie e condomini hanno per impedire la sosta davanti agli accessi ai loro garage e proprietà. Il Comune di Impruneta ha affidato la gestione del servizio alla concessionaria incaricata ICA che ha già provveduto a inviare i relativi bollettini di pagamento a chi deve pagarli. Ma dato che solitamente la scadenza era a settembre, molti potrebbero dimenticarsene: solo per quest’anno i contribuenti hanno la possibilità di versare il canone entro il 20 aprile senza sanzioni e interessi di mora. Il pagamento va effettuato tramite sistema PagoPA.