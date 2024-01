Suolo e biodervistà, l’assessore vola in Spagna

Una firma ‘europea’ quella posta, nei giorni scorsi, dal Comune. Insieme ad altri enti pubblici e istituzioni europee l’amministrazione calenzanese ha siglato infatti, nella sede della Junta de Andalusìa, in Spagna, il Manifesto per la missione del suolo della Commissione europea. A rappresentare il Comune l’assessore all’Ambiente Irene Padovani (foto), che ha illustrato le buone pratiche messe in atto durante l’assemblea generale del progetto europeo Humus tenuta all’Università di Granada. Il Comune , c è stato scelto da Anci per portare a Granada il progetto pilota "Suolo e biodiversità". In particolare, sono stati illustrati il percorso per la nascita del Distretto biologico, la collaborazione con CNR-Ibe per lo studio e la realizzazione del campo da collezione degli olivi autoctoni di Calenzano, le arnie urbane, la piantumazione di 352 nuovi alberi fatta nell’ambito del progetto di Forestazione urbana, più gli oltre 3,5 ettari occupati da nuove alberature previsti al Parco delle Carpugnane. "Il progetto – dice Padovani - vuole proseguire nella direzione intrapresa della valorizzazione della biodiversità, del contrasto all’abbandono delle terre coltivate, dell’accrescimento delle aree verdi cittadine".

S.N.